Публика освистала запевшую беглянку Хаматову: Выглядит жалко

Публика освистала запевшую беглянку Хаматову: Выглядит жалко
Чулпан Хаматова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Актриса заняла место Юлии Чичериной, из-за чего народ негодует

Бежавшая из России Чулпан Хаматова снова оскандалилась. Актриса Нового рижского театра спела вместо Юлии Чичериной на концерте группы "Би-2" в Риге. Выступление оказалось провальным, судя по комментариям публики в интернете.

Шура Би-2 и Хаматова исполнили "Мой рок-н-ролл", чем вызвали волну критики в свой адрес. Пользователи Сети отметили, что отсутствие в дуэте Чичериной и наличие в нем опальной актрисы делает данное представление отвратительным. "Выглядит жалко", "Зачем туда полезла Хаматова?", – пишут люди. 

Многие обратили внимание на отсутствии у Хаматовой вокальных данных. Дескать, актрису слушать невозможно, поскольку она не попадает в ноты. То есть публика в интернете попросту освистала запевшую артистку.

Почему Шура Би-2 предпочел спеть с Чулпан, всем очевидно. Хаматова, как и солисты группы, является ярой противницей российской власти и специальной военной операции, а Чичерина, напротив, поддерживает действия ВС РФ и выступает в зонах боевых действий. 

Ранее писатель и политический деятель Захар Прилепин заявил о возвращении Чулпан Хаматовой на родину. По его мнению, актриса, вернувшись в Россию, сможет рассчитывать на возобновление карьеры. Мол, ей могут предложить роли, несмотря на скандал. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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