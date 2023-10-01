Галкин* сделал заявление после резкой отмены концертов в Казахстане

Артист возмущен произошедшим

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Выступлений Максима Галкина* в Казахстане не будет. По указу местных властей их было принято отменить. Буквально в один день на каждой из зарезервированных площадок случилось ЧП в виде поломки водопровода или подобного, из-за чего местные администрации решили их временно закрыть.

Сам Галкин* ранее говорил, что казахстанские власти делают все, чтобы его выступление в стране не состоялось. Организатор при этом указывает, что билеты на выступления артиста были проданы на 97%, вся документация в норме, юморист готов выйти на сцену и никаких сторонних трудностей до этого момента не было. По их словам, порядка 30% билетов купили люди, которые летят в Астану "из других стран".

Муж Пугачевой не смог молчать после произошедшего. В своих соцсетях он сделал заявление после резкой отмены концертов в Казахстане.

"Через неделю у меня два концерта в Казахстане, все билеты проданы, залы большие, много зрителей, многие летят из других городов. И вот сегодня выясняется, что одновременно в один день в Астане и Алматы в одном зале ломается механика сцены, а в другом водопровод! Поэтому оба зала хором из-за двухнедельного ремонта мои концерты отменяют!", – пояснил Галкин ситуацию.

Он заявил, что у него есть несколько способов исправить ситуацию и сделать так, чтобы концерты все же состоялись.

"Не могу ли я помочь залам с ремонтом? Может, успеем? Я уж очень хочу увидеться со зрителями. Если переносить концерты, то не дадут ли залы сразу же другие даты? И если да, то не стоит ли заранее проверить и канализацию на эти даты?", – подытожил Галкин*.

Концерт в Казахстане стал бы первым для Максима Галкина в непосредственной близости к России с момента начала СВО. До этого он выступал в Прибалтике, но россиянам свободный доступ в эти страны закрыт, в отличие от республики.

Ранее "Утро.ру" писало, что выступления нескольких бежавших из России артистов стали отменять за границей.

*признан иноагентом