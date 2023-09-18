Известный продюсер обвинил Галкина* в уничтожении Пугачевой

Комик повел себя неадекватно

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Когда-то все считали, что комик Максим Галкин* подарил Алле Пугачевой вторую молодость и осчастливил. Пара познакомилась в 2001 году на фестивале "Славянский базар". В то время начинающему комику и пародисту Галкину* было всего 25 лет, и ему требовалась поддержка в шоу-бизнесе со стороны влиятельной звезды.

Интересно, что представил звезд друг другу тогдашний муж Аллы Пугачевой Филипп Киркоров. Певица не сразу обратила внимание на юнца, но вскоре все изменилось. Однако тогда никто не мог предположить, чем все обернется.

Продюсер Евгений Фридлянд считает, что Алла Пугачева пострадала из-за опального мужа. Он сравнил певицу с декабристкой, слава и карьера которой была уничтожена из-за мужа. По сути артистка отправилась в ссылку, ведь на родине ей было бы гораздо лучше. Кроме того, она подвергла риску будущее своих малолетних детей Лизы и Гарри.

Продюсер открыто назвал Галкина* дураком, ведь сама певица не делала жестких заявлений по поводу спецоперации. Комика же было совершенно невозможно заставить молчать, в итоге он поплатился сам и насолил жене.

"Пострадала из-за своего дурака-мужа, который поступил неадекватно совершенно", – отметил продюсер.

Ранее "Утро.ру" писало, что отмененный в Эстонии Максим Галкин* доведен до отчаяния и вынужден снижать ценник на концерты.

* – признан иноагентом в РФ

