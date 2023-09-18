Признанный иноагентом Гребенщиков* отвернулся от Украины из-за неадеквата

Признанный иноагентом Гребенщиков* отвернулся от Украины из-за неадеквата
Борис Гребенщиков*. Фото: Nikolay Titov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Музыкант не поддерживает украинцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРИСА БОРИСОВИЧА ГРЕБЕНЩИКОВА

Популярный российский исполнитель Борис Гребенщиков* в последнее время постоянно попадает в скандалы. Артист делает громкие высказывания, за что потом платится собственной репутацией. 

Недавно артист сделал очередное неожиданное признание о том, что не хочет выступать на Украине. Поклонники были удивлены, ведь еще недавно он отвернулся и от России, заявив, что побаивается возвращаться на родину из-за признания его иноагентом. 

На этот раз Гребенщиков* четко обозначил причину своего решения. Он заявил, что половина украинцев говорят: "хороший русский – это мертвый русский". Он с таким выражением не согласен. Судя по всему, певец понял, что это проявление полного неадеквата. 

Напомним, сейчас рок-музыкант и его супруга живут в Лондоне. Гребенщиков* покинул группу "Аквариум" и раскритиковал спецоперацию на Украине и отменил все концерты в России. Недавно артист выпустил новый альбом и продолжает музыкальную деятельность. Также артист не исключает, что когда-нибудь сможет вернуться в Россию и продолжить работать. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россияне раскритиковали Гребенщикова* за его скандальное высказывание о Викторе Цое. 

* – включен Минюстом в список иноагентов

Источник: Financial Times ✓ Надежный источник
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