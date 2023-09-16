Странному поведению украинки Софии Ротару нашли объяснение

Странному поведению украинки Софии Ротару нашли объяснение
София Ротару. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многие обвиняют звезду в русофобии

Известные события прошлого года разделили жизни огромного числа людей на до и после. При этом публичным личностям пришлось столкнуться с весьма серьезным прессингом со стороны общественности. Так, от артистов требуют, чтобы они четко обозначили свою позицию и прекратили юлить. Особое внимание публики было привлечено к такой акуле шоу-бизнеса, как София Ротару. Ее непонятное многим поведение объяснила известная артистка Эвелина Бледанс.

Ротару в последнее время практически не появляется на светских тусовках и предпочитает вести закрытый образ жизни. При этом еще недавно любимица публики пользовалась бесконечной любовью россиян и регулярно давала концерты в нашей стране. Артистка не стала высказываться по поводу событий, развернувшихся на территории украинского государства, что многим показалось странным. При этом София продолжает жить в Киеве, а некоторые ее приближенные распространяют сплетни о русофобских взглядах звезды.

Бледанс постаралась объяснить происходящее вокруг звезды. Артистка напомнила, что София весьма пожилой человек, в преклонном возрасте люди подвержены влиянию извне. Эвелина считает, что близкие Ротару могли наплести ей с три короба и ополчить против нашей страны.

Более того, по мнению артистки, знаменитости даже могли угрожать. Например, намекнуть на то, что если она встанет на пророссийскую позицию, то у нее начнутся проблемы с недвижимостью на Украине, или произойдет что-нибудь похуже. Бледанс напомнила, что в преклонном возрасте люди стремятся к тихой жизни и не хотят участвовать в громких разборках.

К слову, ранее были озвучены требования Ротару к организации ее концерта.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник
По теме

В США пообещали ответ Москве за высылку своих дипломатов

Вашингтон возмущен выдворением своих сотрудников

Байден попытался публично унизить Россию

Президент США заявил, что "Китай не очень-то уважает соседей"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей