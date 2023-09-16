Странному поведению украинки Софии Ротару нашли объяснение

Многие обвиняют звезду в русофобии

Известные события прошлого года разделили жизни огромного числа людей на до и после. При этом публичным личностям пришлось столкнуться с весьма серьезным прессингом со стороны общественности. Так, от артистов требуют, чтобы они четко обозначили свою позицию и прекратили юлить. Особое внимание публики было привлечено к такой акуле шоу-бизнеса, как София Ротару. Ее непонятное многим поведение объяснила известная артистка Эвелина Бледанс.



Ротару в последнее время практически не появляется на светских тусовках и предпочитает вести закрытый образ жизни. При этом еще недавно любимица публики пользовалась бесконечной любовью россиян и регулярно давала концерты в нашей стране. Артистка не стала высказываться по поводу событий, развернувшихся на территории украинского государства, что многим показалось странным. При этом София продолжает жить в Киеве, а некоторые ее приближенные распространяют сплетни о русофобских взглядах звезды.



Бледанс постаралась объяснить происходящее вокруг звезды. Артистка напомнила, что София весьма пожилой человек, в преклонном возрасте люди подвержены влиянию извне. Эвелина считает, что близкие Ротару могли наплести ей с три короба и ополчить против нашей страны.



Более того, по мнению артистки, знаменитости даже могли угрожать. Например, намекнуть на то, что если она встанет на пророссийскую позицию, то у нее начнутся проблемы с недвижимостью на Украине, или произойдет что-нибудь похуже. Бледанс напомнила, что в преклонном возрасте люди стремятся к тихой жизни и не хотят участвовать в громких разборках.



К слову, ранее были озвучены требования Ротару к организации ее концерта.

