Дело не только в деньгах: озвучены требования Ротару к организации ее концерта

Сколько артистка берет за свои выступления, ни для кого не секрет

Издание "Киноафиша" назвало требования Софии Ротару перед ее выступлениями. Одним из главных условий в райдере народной артистки Украины является хорошее питание. Так что дело не только в деньгах. Она выступает за то, чтобы на ее столе были только фермерские продукты, которые, как известно, отличаются натуральностью и свежестью.

Если же говорить о финансовой стороне вопроса, то в данном случае речь идет об огромных деньгах. Как не раз говорили организаторы концертов, София Михайловна выступает за баснословные суммы. Если еще в 90-х годах ее концерт обходился в миллион рублей, то сейчас – в разы больше. Разумеется, пригласить Ротару к себе на мероприятие могут только очень обеспеченные люди.

В последнее время Ротару не выступает по понятным причинам. Она переехала к сыну в Италию. Там она приобрела жилье. На связь с поклонниками знаменитость практически не выходит. Изредка делает в популярной социальной сети публикации, которые не сообщают фанатам ничего, что касается самой артистки.

Кстати, София Ротару не может продать свою квартиру в Москве. Певица владеет в российской столице недвижимостью площадью 120 квадратных метров. Подробнее об этом писало "Утро.ру".