Бежавшая в Италию Ротару может лишить сына квартиры в Москве

Бежавшая в Италию Ротару может лишить сына квартиры в Москве
Певица не смогла продать недвижимость в российской столице

Народная артистка Украины София Ротару уже больше года не появляется в медиапространстве. Говорили, что певица живет в элитном поселке в под Киевом, где у нее есть дача. Однако недавно появилась информация о новом местонахождении "хуторянки". 

Продюсер Илья Саглиани сообщил журналистам о слухах, которые хотят в светских кругах. По его словам, сейчас Ротару живет в Италии вместе с родными. Там артистка приобрела недвижимость. При том, что квартира певицы в центре Москвы до сих пор не продана. 

София Михайловна не может избавиться от недвижимости в российской столицы, поскольку сейчас невозможно перевести огромную сумму денег за границу РФ. Саглиани сомневается, что певице кто-то из местных будет оказывать помощь в продаже московской квартиры.

Речь идет о недвижимости площадью 120 квадратных метров. Квартира располагается рядом с Московским зоопарком – на Зоологической улице. Стоимость похожей недвижимости в этом районе составляет примерно 60 миллионов рублей. 

Также появились слухи, что София Михайлова планирует переписать данную квартиру на свою помощницу, которая сейчас присматривает за жильем и оплачивает коммунальные услуги. То есть артистка может лишить своего сына этой недвижимости, а ведь он как наследник наверняка рассчитывает на нее. 

Ранее "Утро.ру" писало о нейтральной позиции Софии Ротару в общественно-политическом вопросе. Продюсер Сергей Лавров считает ее едва ли не единственной артисткой, которая решила не компрометировать себя. 

Фоторепортаж
Как менялся образ Софии Ротару
София Ротару 2007. Фото:Т ТАСС София Ротару 2003. Фото:ТАСС София Ротару 1980. Фото:ТАСС
София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2012. Фото: GLOBAL LOOK press София Ротару 2017. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС +4
Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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