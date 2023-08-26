Бежавшая в Италию Ротару может лишить сына квартиры в Москве

Певица не смогла продать недвижимость в российской столице

Народная артистка Украины София Ротару уже больше года не появляется в медиапространстве. Говорили, что певица живет в элитном поселке в под Киевом, где у нее есть дача. Однако недавно появилась информация о новом местонахождении "хуторянки".

Продюсер Илья Саглиани сообщил журналистам о слухах, которые хотят в светских кругах. По его словам, сейчас Ротару живет в Италии вместе с родными. Там артистка приобрела недвижимость. При том, что квартира певицы в центре Москвы до сих пор не продана.

София Михайловна не может избавиться от недвижимости в российской столицы, поскольку сейчас невозможно перевести огромную сумму денег за границу РФ. Саглиани сомневается, что певице кто-то из местных будет оказывать помощь в продаже московской квартиры.

Речь идет о недвижимости площадью 120 квадратных метров. Квартира располагается рядом с Московским зоопарком – на Зоологической улице. Стоимость похожей недвижимости в этом районе составляет примерно 60 миллионов рублей.

Также появились слухи, что София Михайлова планирует переписать данную квартиру на свою помощницу, которая сейчас присматривает за жильем и оплачивает коммунальные услуги. То есть артистка может лишить своего сына этой недвижимости, а ведь он как наследник наверняка рассчитывает на нее.

Ранее "Утро.ру" писало о нейтральной позиции Софии Ротару в общественно-политическом вопросе. Продюсер Сергей Лавров считает ее едва ли не единственной артисткой, которая решила не компрометировать себя.