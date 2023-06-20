Гребенщикова* заставили извиниться за дерзкие слова о Викторе Цое

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРИСА БОРИСОВИЧА ГРЕБЕНЩИКОВА.
Знаменитый российский певец Борис Гребенщиков* попал в весьма неприятную ситуацию. Однажды он позволил себе грубо высказаться о легенде российского рока Викторе Цое. Борису пришлось отвечать за дерзкие слова.
Несколько лет назад Гребенщиков* утверждал, что Виктор Цой за приличные гонорары не гнушался выступать перед криминальными авторитетами. Мол, в годы его творчества это было отличным способом подзаработать.
Разумеется, такие провокационные заявления о кумире миллионов получили широкий резонанс. Поклонники покойного певца потребовали объяснений. После того, как дерзкое высказывание привело к серьезному скандалу, Борис поспешил дать заднюю.
Артист объявил, что воспользовался непроверенной информацией, которой с ним поделился некий знакомый бандит. На самом же деле он не уверен, что эти данные соответствуют действительности.
"Приношу свои извинения. Эта история была рассказана мне лет 15 назад и нисколько не соответствует истине". – покаялся лидер группы "Аквариум".
Совокупность факторов дает оптимистичный прогноз