Гребенщикова* заставили извиниться за дерзкие слова о Викторе Цое

Артист понял, что погорячился

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРИСА БОРИСОВИЧА ГРЕБЕНЩИКОВА.



Знаменитый российский певец Борис Гребенщиков* попал в весьма неприятную ситуацию. Однажды он позволил себе грубо высказаться о легенде российского рока Викторе Цое. Борису пришлось отвечать за дерзкие слова.



Несколько лет назад Гребенщиков* утверждал, что Виктор Цой за приличные гонорары не гнушался выступать перед криминальными авторитетами. Мол, в годы его творчества это было отличным способом подзаработать.



Разумеется, такие провокационные заявления о кумире миллионов получили широкий резонанс. Поклонники покойного певца потребовали объяснений. После того, как дерзкое высказывание привело к серьезному скандалу, Борис поспешил дать заднюю.



Артист объявил, что воспользовался непроверенной информацией, которой с ним поделился некий знакомый бандит. На самом же деле он не уверен, что эти данные соответствуют действительности.



"Приношу свои извинения. Эта история была рассказана мне лет 15 назад и нисколько не соответствует истине". – покаялся лидер группы "Аквариум".





*признан иностранным агентом на территории России