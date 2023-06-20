Гребенщикова* заставили извиниться за дерзкие слова о Викторе Цое

Гребенщикова* заставили извиниться за дерзкие слова о Викторе Цое
Борис Гребенщиков. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист понял, что погорячился

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ БОРИСОМ БОРИСОВИЧЕМ ГРЕБЕНЩИКОВЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА БОРИСА БОРИСОВИЧА ГРЕБЕНЩИКОВА.

Знаменитый российский певец Борис Гребенщиков* попал в весьма неприятную ситуацию. Однажды он позволил себе грубо высказаться о легенде российского рока Викторе Цое. Борису пришлось отвечать за дерзкие слова.

Несколько лет назад Гребенщиков* утверждал, что Виктор Цой за приличные гонорары не гнушался выступать перед криминальными авторитетами. Мол, в годы его творчества это было отличным способом подзаработать.

Разумеется, такие провокационные заявления о кумире миллионов получили широкий резонанс. Поклонники покойного певца потребовали объяснений. После того, как дерзкое высказывание привело к серьезному скандалу, Борис поспешил дать заднюю.

Артист объявил, что воспользовался непроверенной информацией, которой с ним поделился некий знакомый бандит. На самом же деле он не уверен, что эти данные соответствуют действительности.

"Приношу свои извинения. Эта история была рассказана мне лет 15 назад и нисколько не соответствует истине". – покаялся лидер группы "Аквариум".


*признан иностранным агентом на территории России


Источник: Sport24 ✓ Надежный источник
новости партнеров

Что с валютой: рублю предрекли рост в ближайшие недели

Совокупность факторов дает оптимистичный прогноз

Россиянам объявили о дополнительных праздничных днях

В нашей стране очень любят длинные каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей