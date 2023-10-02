В МИД Казахстана осадили Галкина* после нападок

Концертов артиста в стране не будет

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Скандал вокруг отмены выступлений Максима Галкина в Казахстане получил продолжение. На произошедшее отреагировали в МИД республики, поинтересовавшись у официального представителя ведомства Айбека Смадиярова, насколько правдивы слухи о письме со стороны российского МИД с просьбой не пускать российских артистов, которые не поддерживают СВО, в страну.

Чиновник заявляет, что ничего об этом ранее не слышал. Дополнительно он указал, что если бы российская сторона и вправду направила такое обращение, то проведение концертов в Казахстане находится вне юрисдикции ведомства.

"Народ сам решает, кого слушать, а кого – нет. Я считаю, что искусство и культура должны быть вне политики", – осадил он Галкина* после нападок.

Ранее юморист заявлял, что его первому после бегства концерту в Казахстане противодействуют местные власти. Именно поэтому в один день произошли поломки сразу на двух концертных площадках, где он должен был выступить. Он выразил готовность оказать помощь с ремонтом, чтобы выступить в Казахстане.

По заявлению организатора, почти все билеты на концерты, часть зрителей собирается лететь на представление из других стран – каких именно пояснять не стали.

*признан иноагентом