Орбакайте готова променять Россию на США или Израиль

Певица дала интервью

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте, как известно, пошла по стопам матери и тоже стала известной. Конечно, нельзя сказать, что она полностью унаследовала творческий дар Примадонны, однако Алла Пугачева смогла обустроить наследнице достойную жизнь.

Кристина Орбакайте активно выступала в России вплоть до начала специальной военной операции. Она не стала комментировать решение главы государства, однако предпочла пропасть с радаров.

Сегодня наследница Примадонны часто появляется в Москве, хотя обладает недвижимостью и в Нью-Йорке. Там живет ее семья. Сама исполнительница, оставаясь на родине, продолжает хранить молчание, за что частенько подвергается критике даже со стороны поклонников.

Возможно, певица не может определиться или высказаться под грузом ответственности перед матерью. Алла Пугачева после бегства в Израиль заняла вполне антироссийскую позицию, как и ее муж-иноагент.

И сколько бы Кристина Орбакайте не клялась в любви к родной Москве, одна все равно готова променять столицу России на США или Израиль.

"Если не Москва, то гастроли и там, где моя семья", – подчеркнула Кристина Орбакайте.

Кстати, недавно она вляпалась в скандал из-за флага Украины. Более того, дочь Аллы Пугачевой даже попросили проверить на предмет финансирования ВСУ.