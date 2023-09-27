Скандал с флагом Украины и жалобы в СК: что стало с Орбакайте после старта СВО

Скандал с флагом Украины и жалобы в СК: что стало с Орбакайте после старта СВО
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка практически пропала со всех радаров

Кристине Орбакайте повезло родиться в "правильном" семействе. Наличие такой матери, как примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, обеспечило артистке счастливое будущее. Наследница не стала придумывать велосипед и запела вслед за матерью. Публика благосклонно приняла Орбакайте и позволила ей занять теплое место в шоу-бизнесе. Однако после событий прошлого года все изменилось.

Многие считают, что Кристина стала заложницей старших родственников. Пугачева с мужем открестились от России и живут в Израиле. Орбакайте предпочитает отмалчиваться, однако ряд ее действий весьма красноречив. То, что стало с певицей после событий прошлого года и старта спецоперации, разочаровало многих поклонников.

Так, широкий резонанс получила скандальная история с цветами украинского флага на музыкальном шоу "Дуэты". По таинственной причине выступавшие вместе Кристина Орбакайте и Игорь Николаев решили облачиться в наряды, которые совместно представляли собой композицию из цветов флага Украины. Многие поклонники решили, что это немая демонстрация позиции по конфликту и заклевали артистов в социальных сетях.

На этом проблемы Орбакайте не завершились. Дошло до того, что на дочку Пугачевой подали заявление в Следственный комитет. Общественные деятели попросили проверить певицу и ее наследника Никиту Преснякова на предмет финансирования украинской армии. Опять же аукнулось выступление на шоу "Дуэты", а также переезд Преснякова-младшего во время частичной мобилизации к матери в Америку.

По имеющимся данным, сейчас артистка вместе с семейством живет в Нью-Йорке и не собирается возвращаться в родную страну.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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