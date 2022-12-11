Выгоняют из России: Орбакайте выставила флаг Украины на федеральном канале

Выгоняют из России: Орбакайте выставила флаг Украины на федеральном канале
Фото: кадр "Дуэты"
Знаменитость устроила грандиозную провокацию

В пятницу на телеканале "Россия 1" Кристина Орбакайте исполнила песню своей матери "Осенний поцелуй". Компанию ей составил композитор Игорь Николаев. И хотя, согласно официальной версии, звезды до конца не знают, с кем им приходится петь на шоу "Дуэты", зрители заподозрили артистов в сговоре.

На сцене Орбакайте и Николаев появились в костюмах, которые вместе образуют украинский двуколор. Певица надела на себя платье ярко-желтого цвета, а композитор – синий пиджак. По оттенку цвета полностью совпадали с теми, которые используются на флаге Украины. 

Россияне оценили произошедшее как провокацию. И хотя дочь Пугачевой и ее друг ни разу публично не высказывали позицию по поводу украинского конфликта, в соцсетях они оставляли "лайки" и немногословные комментарии под публикациями Примадонны и ее мужа, где те высказывались на политические темы.

После этого в Сети стали призывать выгнать Орбакайте вместе с Николаевым из России. Предствители телеканала пока никак не отреагировали на скандал.

Источник: Дуэты ✓ Надежный источник
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