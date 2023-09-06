Еле стоящая на ногах Орбакайте шокировала поведением на сцене

Певица виляла из стороны в сторону

Российской певице Кристине Орбакайте 52 года. К этому возрасту она подошла с огромным творческим багажом, успешной карьерой и крепкой семьей. После начала спецоперации дочь Аллы Пугачевой осталась одной из немногих российских звезд, которым удалось сохранить нейтралитет и жить на две страны – Россию и США.

В Америке у Орбакайте живет муж, дочь и сын, а в России у нее продолжается активная концертная деятельность. Так как артистка ни слова плохого не сказала о своей родине, ей пока все сходит с рук. Однако среди поклонников уже нашлись те, кто обвинил ее в лицемерии.

Так или иначе, Кристина Орбакайте продолжает выступать на родине. Недавно в Сети появилось видео с ее концерта, на кадрах которого она странно двигается. Во время исполнения хита "Пьяная вишня" Орбакайте виляла бедрами и быстро переступала с ноги на ногу, словно не могла устоять. Вероятно, так был ее сценический образ под стать композиции, но многим это показалось весьма странным. В какой-то момент поклонникам даже показалось, что Орбакайте попросту рухнет со своих каблуков.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что Алена Кравец сообщила о бесславном завершении карьеры Кристины Орбакайте.