Пропавшая с радаров Орбакайте раскрыла секрет похудения и омоложения Пугачевой

У Примадонны индивидуальная диета

Кристину Орбакайте давно не слышно и не видно в родных палестинах. Она не выступает в России ни сольно, ни в сборных концертах, а большую часть времени проводит с мужем в Соединенных Штатах. Правда, этим летом отдохнула в Юрмале и побывала с выступлениями в Израиле, где второй год живут ее знаменитая мать и признанный на Родине иноагентом молодой отчим.

74-летняя Алла Борисовна за время долгой разлуки со старшей дочерью еще больше, кажется, постройнела, похорошела, помолодела. Как ей это удается? Ведь, как пела она сама, "и вызывает бурный интерес мой часто изменяющийся вес".

"У мамы абсолютной свой взгляд на себя, на свою внешность и на свою диету, – пояснила знающая Кристина Орбакайте. – У нее все абсолютно индивидуально".

По ее словам, каких-то универсальных и всем подходящим рецептов у Примадонны попросту нет.

При этом самой Орбакайте из-за работы порой трудно поддерживать себя в хорошей форме. "У меня все время разный режим, – пожаловалась она. – Иногда приходится рано вставать, чтобы в 8 утра уже быть на съемочной площадке. Но я все-таки стараюсь слушать свой организм".