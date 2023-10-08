"Пацифист" Галкин* резко высказался о военном конфликте в Израиле

"Пацифист" Галкин* резко высказался о военном конфликте в Израиле
Максим Галкин*. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист не стесняется жить по двойным стандартам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Юморист Максим Галкин* остается в зоне пристального внимания публики и прессы. Как известно, лицедей категорически осудил решение Москвы встать на защиту угнетенных жителей Донбасса и всячески критикует действия нашей страны в конфликте, продолжающемся на территории Незалежной. Однако такие "пацифистские" взгляды не мешают Галкину* поддерживать другой конфликт.

Сейчас резко обострилась ситуация между Израилем и Палестиной. При этом Святая земля стала "новой родиной"мужа российской певицы Аллы Пугачевой. Звездное семейство прочно обосновалось в Израиле и теперь готово поддерживать эту страну даже в вопросах, связанных с военным конфликтом.

О своей воинственной позиции Галкин* заявил в социальных сетях. Артист рассказал, что был вынужден проснуться раньше обычного из-за громких сирен тревоги, которые звучали в Израиле. При этом Галкин* подчеркнул, что всем сердцем болеет за новую родину и верит, что Израиль победит в конфликтной ситуации.

"Молимся за оказавшихся в заложниках. Израиль победит!", – написал лицедей.

К слову, ранее в России бурно отреагировали на возможное возвращение юмориста из Израиля.

*признан иностранным агентом в Российской Федерации.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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