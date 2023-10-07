В России отреагировали на возможное возвращение Галкина из Израиля

Артиста ждет "серьезная обструкция"

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Покинувшие Россию после начала специальной операции звезды (включая лидера "Машины времени", а также Максима Галкина*) столкнутся с "серьезной обструкцией", заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.



По словам политика, исполнители более могут не рассчитывать на прежнее внимание от медиа и площадки для выступления. Сам сенатор не скрывает своего презрения к артистам, покинувшим РФ с началом боевых действий на Украине. Впрочем, звезды сами не слишком любят Россию, которую, считает Цеков, наверняка использовали лишь в качестве площадки для зарабатывания средств.

"Галкин, наверное, считал себя великим артистом из-за предоставленных возможностей. Если вернется, то увидит, как к нему относятся на самом деле в России, – высказался сенатор.

А артиста Эдгард Запашный уже успел заявить, что в случае роста напряженности правительство Биньямина Нетаньяху объявит в стране мобилизацию. В таком случае неизвестно, как поступят осевшие в Израиле российские звезды.

А ранее мы писали, что улетевшие в Израиль звезды пока никак не реагировали на ситуацию в стране после ракетных ударов, обрушившихся на южные и центральные регионы страны ранним утром 7 октября.

*признан иностранным агентом решением Минюста