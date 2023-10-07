К войне не готовы: что произошло с уехавшими в Израиль российскими звездами

Селебрити еще никак не реагировали на ракетные удары, обрушившиеся на страну из сектора Газа

Российские селебрити, которые покинули Россию с началом специальной операции, пока что не спешат комментировать ситуацию, возникшую с началом ракетных ударов от ХАМАС, на что обратили внимание медиа.

В частности, звезды молчат после военных действий в стране, где действует чрезвычайное положение, объявленное правительством Биньямина Нетаньяху. Горькая ирония же заключается в том, что те посчитали "раем" теплое место, где в прошлом году конфликт, казалось бы, не предвещал никакой беды.

К настоящему времени представители звездной тусовки в Израиле, которые некогда проживали в РФ – ни Примадонна с ее супругом, ни фронтмен "Машины времени", ни Семен Слепаков с остальными, ни Анатолий Белый – не спешат давать комментарии. Их страницы в социальных сетях не содержат на эту тему ни единого сообщения.

Как пишет Readovka, едва ли те находятся в израильских военкоматах. Самая популярная версия – у релокантов попросту отсутствует связь в самолете.

Напомним, примерно в 06:30 по МСК израильские медиа начали сообщать о звуках сирен в Тель-Авиве, сотни ракет были выпущены со стороны сектора Газа. Позднее последовали удары по центру и южной части страны. Спустя некоторое время в страну малыми группами начали проникать боевики ХАМАС, которые застали врасплох военнослужащих ЦАХАЛ.