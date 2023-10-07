Пригожин ответил Галкину* за его длинный язык

Пригожин ответил Галкину* за его длинный язык
Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev/www.globallookpress.com
Продюсер не понимает, как Максим мог докатиться до такой жизни

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА 

Звездный продюсер Иосиф Пригожин высказался по поводу улетевших из России с началом боевых действий в Израиль Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, которые ныне находятся в Израиле. Символы эпохи, на которых выросли поколения, покинули страну. Выходит, рассуждает Иосиф, Россия со зрителями была им не сильно дорога.

Однако именно тут они добились признания, рассуждает супруг Валерии. Теперь остается только удивляться тому, какие высказывания позволяет себе Максим. Продюсер не понимает, что заставило Галкина, у которого родители был военнослужащим, пойти на такой шаг. 

"Меня поражает вся молодая поросль, которая купалась, как сыр в масле", – высказался продюсер.

А ранее в интервью для "Утро.ру" Пригожин выразил мнение, что улетевшие на Запад артисты уже не смогут добиться прежних высот. Кстати, несмотря на все козни и санкции против его супруги Валерии, Иосиф по-прежнему любит Украину с ее народом. И не может не горевать от разрушения культурного моста и общего прошлого.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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