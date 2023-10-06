"Буду путешествовать": Валерия сделала заявление об уходе на пенсию

"Буду путешествовать": Валерия сделала заявление об уходе на пенсию
Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда рассказала, где планирует жить

Весной этого года известная певица Валерия отметила 55-й день рождения. Однако поклонники часто отмечают, что на свой возраст артистка совершенно не выглядит. Как бы там ни было, рано или поздно в жизни знаменитости настанет момент, когда она уже не сможет так же много выступать и работать.

Супруг певицы Иосиф Пригожин, который по совместительству является ее продюсером, уверен, что она еще долго будет радовать публику своими выступлениями. Словом, он даже ничего и слышать не хочет о выходе любимой жены на пенсию. Меж тем сама артистка такую возможность не исключает и даже охотно рассуждает на эту тему. Певица решила сделать неожиданное заявление об уходе на пенсию.

Валерия призналась, что не раз задумывалась о том времени, когда уже не будет так активно заниматься творчеством. По словам звезды, она рассуждала о том, где ей хотелось бы жить после выхода на пенсию. Оказалось, что на этот вопрос у знаменитости есть однозначный ответ.

"Когда я уже не буду работать. Когда я буду путешествовать. А жить-то где? Я нигде, кроме России, себя не представляю", – поделилась своими мыслями супруга Иосифа Пригожина.

О том, где хотел бы провести старость муж, Валерия упоминать не стала. Впрочем, вряд ли мнения супругов в этом вопросе разойдутся. Они счастливы вместе уже 20 лет и все это время считаются одной из самых гармоничных пар российского шоу-бизнеса. Трудно представить, что когда-нибудь они будут жить в разных странах.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Валерии приказали убраться со сцены.

Источник: Не Пруст
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