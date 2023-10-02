Устал мириться: сбежавший из России Депардье выступил с заявлением

Актер прервал молчание и высказался

Долгие годы знаменитый французский актер Жерар Депардье был уважаем и любим не только в России, но и по всему миру. Однако в последнее время репутация знаменитости сильно пострадала. Многие жители нашей страны обиделись на Депардье после того, как он сбежал из России и нелицеприятно высказался о действиях российских властей. Впрочем, у фанатов актеры были и другие причины от него отвернуться.

Этой весной вокруг артиста разгорелся большой скандал. Знаменитость на весь мир обвинили в сексуальном насилии. Эпизоды домогательств и неподобающего поведения со стороны Депардье обнародовали сразу 13 женщин. Одной из тех, кто рассказал о случившемся, стала актриса Шарлотта Арну. Она выдвигала обвинения против Депардье несколько лет назад.

Последние месяцы представители Жерара Депардье отрицали его вину, а он сам предпочитал не комментировать обвинения. Однако теперь артист наконец решил нарушить молчание. Знаменитость выступила с заявлением, опубликовав письмо на сайте французского издания Le Figaro.

В своем сообщении актер отметил, что устал мириться с нападками, которые ему приходится терпеть на протяжении полугода. Депардье оправдался, заявив, что никогда не позволял себе вести себя неподобающе с женщиной. По словам звезды, ее даже нельзя обвинить в оскорблениях.

"Обидеть ее – это все равно, что ударить собственную мать ногой в живот", – высказался Жерар Депардье.

Пока французский актер продолжает погрязать в пучине громкого скандала, российская публика гадает, где именно он обосновался после побега из нашей страны. Как известно, около 10 лет назад Депардье отказался от гражданства Франции, променяв его на российское. Артист не только перебрался в Россию, но и стал строить на новой родине бизнес. А с началом весны 2022-го его мнение о нашей стране резко изменилось. Ранее "Утро.ру" писали о том, куда пропал актер после резких слов о России.