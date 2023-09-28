Куда пропал Жерар Депардье после резких слов о России

Куда пропал Жерар Депардье после резких слов о России
Жерар Депардье. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Актер осудил СВО

Десять лет назад всемирно известный актер Жерар Депардье демонстративно отказался от гражданства Франции, а президент Владимир Путин выдал ему российское. Артист с помпой переехал в нашу страну, где был радушно встречен и одарен дорогими подарками, включая недвижимость.

И все было прекрасно... Жерар Депардье избежал повышенных налогов на роскошь, катался по миру, восхваляя новую родину, периодически появился в отечественном эфире, демонстрируя полный спектр стереотипов о русских: вплоть до валенок и кокошника.

Однако после начала специальной военной операции актер моментально изменил свои одобрительные заявления в адрес России. Он выступил с резкой критикой решения главы государства, назвав СВО "неприемлемой выходкой". При этом знаменитость заявил, что обычные люди не должны нести ответственность.

Многим поклонникам творчества артиста, было интересно, куда он удрал из нашей страны. На самом деле у Жерара Депардье имеется гражданство не только РФ, но и Бельгии, а также Алжира.

По данным СМИ, сейчас он находится в Европе. Меж тем, представительница Жерара Депардье не исключает, что звезда может вернуться в Россию.

Ранее мы сообщали, что в России придумали наказание для актера за критику спецоперации.

Источник: Говорит Москва ✓ Надежный источник
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