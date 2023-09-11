Лорак выступила с пронзительной речью после возвращения на ТВ

Лорак выступила с пронзительной речью после возвращения на ТВ
Фото: кадр "Ты супер!", НТВ
Артистка пожаловалась на тяжелый период в жизни

Последние несколько лет Ани Лорак переживает тяжелые времена. Сначала от нее отвернулись многие коллеги по шоу-бизнесу из-за заявления о домогательствах со стороны Константина Меладзе, затем были проблемы в отношениях с бывшим мужем, а теперь она страдает из-за неопределенности по поводу политической ситуации.

После начала конфликта на Украине звезда покинула Россию, но уже спустя несколько месяцев вернулась назад. Поговаривали, что за время пребывания в Европе артистка даже спонсировала ВСУ, но эти слухи запустили, как признавались позже, украинские активисты, чтобы создать препятствия Лорак для возвращения в Москву. До сих пор это находит отражение в попытках артистки реабилитировать себя в глазах россиян.

Недавно стало известно, что после всех скандалов Ани получила работу на российском ТВ – теперь она сидит в кресле жюри телешоу "Ты супер!" на НТВ. На этом фоне российские активисты захотели, чтобы звезду убрали из эфира. Для самой артистки подобные заявления в свой адрес, вероятно, воспринимаются крайне болезнено.

Во время одного из выпусков передачи она выступила с пронзительной речью, рассказав о тяжелом периоде жизни. Некоторые увидели в этом неоднозначный намек на то, с чем ей приходится сталкиваться сейчас.

"Самое сложное – это чувство, что ты никому не нужен. Недостаток любви, а мы все в ней нуждаемся. И поэтому, конечно, тяжело, когда в тебя никто не верит", – указала она.

Такое заявление Лорак сделала, рассуждая о героях передачи и своей судьбе. Знаменитость напомнила, что росла в бедности, поэтому никто не верил, что из нее получится популярная артистка.

Ранее журналист Руслан Осташко заявил, что артистку взяли в эфир, поскольку в руководстве НТВ тоже есть предатели собственного государства, сообщает телеканал "360".

Источник: Ты супер!
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