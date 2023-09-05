Лорак явилась на детский праздник в платье с вульгарными разрезами

Певица шокировала неуместным нарядом

Певица Ани Лорак считается одной из самых ярких и привлекательных звезд в российском шоу-бизнесе. На сцене она всегда блистает в потрясающих нарядах и кружит головы поклонникам. Но, судя по всему, из-за плотной сценической деятельности артистка разучилась одеваться в повседневной жизни.

На днях Ани Лорак появилась на детском празднике в совершенно неуместном наряде, как считают поклонники. Певица надела ярко фиолетовое платье, которое было все покрыто разрезами, оголяющими ее тело.

В тот день Ани Лорак сидела в кресле жюри международного музыкального телеконкурса "Ты супер!" на НТВ. Вероятно, артистка забыла, что основной аудиторией проекта являются дети, и вырядилась как на сцену или в ночной клуб.

Стоит отметить, что в проекте "Ты супер!" участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Ани Лорак прекрасно понимает этих ребят, ведь она сама несколько лет прожила в интернате. Работа в жюри программы стала громким возвращением Лорак на российское телевидение, ведь после начала спецоперации она надолго ушла в тень и нигде не появлялась.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что обвиненная в финансировании ВСУ Ани Лорак спешно сбежала из России.