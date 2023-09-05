Лорак явилась на детский праздник в платье с вульгарными разрезами

Лорак явилась на детский праздник в платье с вульгарными разрезами
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певица шокировала неуместным нарядом

Певица Ани Лорак считается одной из самых ярких и привлекательных звезд в российском шоу-бизнесе. На сцене она всегда блистает в потрясающих нарядах и кружит головы поклонникам. Но, судя по всему, из-за плотной сценической деятельности артистка разучилась одеваться в повседневной жизни. 

На днях Ани Лорак появилась на детском празднике в совершенно неуместном наряде, как считают поклонники. Певица надела ярко фиолетовое платье, которое было все покрыто разрезами, оголяющими ее тело. 

В тот день Ани Лорак сидела в кресле жюри международного музыкального телеконкурса "Ты супер!" на НТВ. Вероятно, артистка забыла, что основной аудиторией проекта являются дети, и вырядилась как на сцену или в ночной клуб. 

Ани Лорак. Фото: скриншот программы "Ты супер!"

Стоит отметить, что в проекте "Ты супер!" участвуют дети, оставшиеся без попечения родителей. Ани Лорак прекрасно понимает этих ребят, ведь она сама несколько лет прожила в интернате. Работа в жюри программы стала громким возвращением Лорак на российское телевидение, ведь после начала спецоперации она надолго ушла в тень и нигде не появлялась. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что обвиненная в финансировании ВСУ Ани Лорак спешно сбежала из России. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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