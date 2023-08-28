Обвиненная в финансировании ВСУ Ани Лорак спешно сбежала из России

Публика внимательно следит за артисткой

После известных событий прошлого года многие артисты оказались в весьма щекотливой ситуации. Некоторые в открытую осудили действия Российской Федерации, другие заняли строгую патриотическую позицию, а третьи рассчитывают усидеть на двух стульях и отмалчиваются. Так, немало вопросов у поклонников есть к знаменитой украинской певице Ани Лорак.



Эта артистка получила популярность благодаря любви российского зрителя. Судя по всему, она здраво оценила ситуацию и не стала выступать против нашей страны. Такая позиция помогла Лорак сохранить российскую концертную площадку. Впрочем, к ней также есть вопросы.



Так, в социальных сетях есть информация о том, что певица якобы участвовала в финансировании украинской армии. Никаких громких заявлений артистка не делала, но эти данные насторожили многих жителей нашей страны. При этом уже скоро, 27 сентября, в Москве должен состояться масштабный концерт Ани.



Активисты, которые убеждены в ее связях с киевским режимом, выступают резко против предоставления Ани крупной площадки. В частности, с требованием провести проверку в Генпрокуратуру обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.



При этом любопытно, что сама певица никак не комментирует события, развернувшиеся в Москве. Более того, артистка поспешила покинуть нашу страну. Лорак активно публикует фотографии из Южной Кореи. Активисты, в свою очередь, обещают разобраться в щекотливой ситуации.



К слову, еще недавно Ани Лорак радовала публику жаркими танцами в откровенном наряде.

