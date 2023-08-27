Похорошевшая Лорак показала округлости - откровенные кадры

Похорошевшая Лорак показала округлости - откровенные кадры
Ани Лорак. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистка извивалась в горячем танце

В жизни знаменитой певицы Ани Лорак наступила белая полоса. Красотка наконец-то обрела гармонию в отношениях с любимым мужчиной Исааком Виджраку. Уроженец Барселоны явно позитивно влияет на певицу. В последнее время артистка выглядит особенно свежо и молодо.

Как известно, для счастья женщине нужен любимый мужчина – в случае с Ани Лорак положительные перемены на лицо. Когда красотка обрела женское счастье, она очень похорошела. Артистка избавилась от лишних килограммов, подтянула фигуру и сияет радостью.



Многочисленные поклонники знаменитости очень рады, что Ани регулярно публикует моменты из своей жизни. Бурные обсуждения в социальных сетях вызвали танцы Лорак перед концертом. Ани активно тренируется для того, чтобы зрители пришли в восторг не только от ее пения, но и от движений.

Красотка надела облегающий черный спортивный костюм. В таком соблазнительном виде певица исполнила песню и танец к нему. Роскошные округлые бедра и наливные груди маняще двигались в такт композиции. Осиная талия знаменитости заставила интернет-пользователей замереть от восторга.

К слову, ранее певица Валерия продемонстрировала публике упругое подтянутое тело.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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