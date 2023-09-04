Бортич в прозрачном боди случайно оголила грудь - горячее фото

Фотосессия получилась откровенной

28-летняя российская актриса Александра Бортич считается одной из самых утонченных и привлекательных актрис современности. На днях звезда выложила в соцсетях откровенные снимки, которыми свела россиян с ума и заставила их трепетать от восторга.

Впрочем, Саше Бортич не привыкать сниматься обнаженной в соцсетях, да и в кино. В ее аккаунте часто можно наткнуться на провокационные снимки. Пока ее фото вызывают у фанатов лишь восторг, ведь возраст ей позволяет обнажаться, в отличие от той же Любови Толкалиной, которую постоянно стыдят за "обнаженку".

На этот раз Саша Бортич предстала перед поклонниками лежа на полу в прозрачном черном боди, которое открывало взору соски, которые пришлось даже замазывать на фото. Сверху игривая блондинка накинула пиджак оверсайз.

У актрисы был макияж "смоки айз", который словно случайно (на самом деле намеренно) размазался. Светлые локоны актрисы были небрежно уложены. Бортич запрокинула голову и сексуально приоткрыла рот.

"Ух, чертовка", "Горячая", "Ты красотка", – написали комментаторы.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Саша Бортич в рваных колготках и мини-платье разволновала россиян.