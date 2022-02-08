Многие задались вопросом, кто так "потаскал" актрису

Знаменитая артистка Александра Бортич славится своими провокационными выходками. На этот раз она решила появиться на ковровой дорожке в весьма эксцентричном образе. Знаменитость рассудила, что нарядиться в рваные колготки – это оригинально. К сожалению, далеко не все в интернет-пространстве оценили такой смелый поступок артистки.



Впрочем, вряд ли кто-то стал бы спорить с тем, что образ знаменитости действительно уникален. По крайней мере, на важных мероприятиях редко встретишь девушку в рваных капроновых колготках. На этот раз Александра решила быть полностью в черном. Помимо черных колготок с большими дырами, красавица надела элегантное черное платье волнующе короткой длины. Высокие темные сапоги дополнили образ, а разбавила однотонный наряд яркая сумочка леопардового оттенка.

Такой вид любимицы публики многих озадачил. Преданные фанаты отметили, что Александра, как всегда, выглядит восхитительно, а другие начали размышлять на тему, кто мог так "потаскать" знаменитую артистку.

"Саааааш... колготки порвались, ты чего, не заметила?", "А я всю жизнь такие колготки выбрасывала, зря", "Не знаю заметил ли кто, но у тебя колготки порваны", "Девочка демон", "Сашуля, кто тебя так потягал?", "С велосипеда упала? Колготки в хлам", – потешаются комментаторы.



К слову, в прошлом году Саша Бортич угодила в крупный скандал. Звезду "Полицейского с Рублевки" осудили за ее политические взгляды.