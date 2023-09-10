Клянется в патриотизме: оскандалившуюся Лорак разоблачили в России

Клянется в патриотизме: оскандалившуюся Лорак разоблачили в России
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Общественник обещает выяснить, кто стоит за возвращением поддержавшей Украину певицы на НТВ

Охотник за непатриотичными звездами Виталий Бородин, возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией, раскрыл, кто смог протащить украинскую исполнительницу Ани Лорак на российское телевидение.

После массовых фото с флагами в поддержку Украины Каролина попала в опалу у российской общественности. Однако позднее Лорак вновь стала мелькать на НТВ, к удивлению многих зрителей. Правда, сообщит о главных виновниках столь вопиющего дела Бородин только на следующей неделе.

Саму ситуацию с возвращением Лорак, уверен Бородин, можно считать не иначе, как предательством со стороны тех, кто добился ее появления на российском ТВ. Хотя в закулисье украинская исполнительница утверждает, что является патриоткой России. Однако дальше слов дело не доходит.

"Но мы не видим пока официальной позиции, пока только голословные высказывания", – высказался Бородин в социальных сетях.

А журналист Руслан Осташко заявил, что в штате НТВ наверняка имеется персонал, который поддерживает украинские войска – если уж появились интересанты в возвращении Ани Лорак на российское телевидение после выходок с украинским флагом. На этот раз певица выступит в качестве жюри в шоу "Ты супер!".

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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