Жена тяжелобольного Николаева прервала молчание

Женщина обратилась к супругу

Вот уже несколько дней композитор и певец Игорь Николаев находится в больнице, куда его отвезли из-за серьезных проблем с сердцем. В ходе обследования медики выявили у него следы ранее перенесенного инфаркта.

С середины месяца Николаев находился в реанимационном отделении. После коронарного шунтирования его перевели уже в стационар. Супруга музыканта Юлия Проскурякова не на шутку встревожила фанатов: за это время она не высказывалась по поводу происходящего и ничего не давала об этом знать.

Наконец, спустя некоторое время Юлия высказалась. Однако ничего не стала говорить – лишь поздравила возлюбленного со свадебной годовщиной.

"С Годовщиной нас. Пусть будет так всегда. Люблю!" – трогательно обратилась Ольга к супругу, выложив архивную фотографию к своей публикации, где композитор обнимает за талию возлюбленную.

А до этого российский шансонье Михаил Шуфутинский высказывался по поводу происходящего с Игорем Николаевым. После установки стентов музыканта начали беспокоить сосуды. Шансонье же уверен, что вся история началась у автора хита "Дельфин и русалка" с перенесенного ковида – то есть задолго до сентябрьских событий.