Состояние тяжелое: сердце Николаева прооперировали

Состояние тяжелое: сердце Николаева прооперировали
Игорь Николаев. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
За судьбой композитора наблюдает вся страна

Россияне внимательно следят за новостями о состоянии здоровья знаменитого композитора Игоря Николаева. Вести о его госпитализации прогремели как гром среди ясного неба. По имеющейся информации, ситуация очень серьезная. В прессе появились данные о том, что звезде провели сложную операцию на сердце.

Поклонники очень переживают из-за попавшего в больницу российского композитора. Игорю Николаеву уже 63 года, он давно не мальчик, и проблемы с сердцем могут привести к трагедии.

Авторам Telegram-канала "112" удалось выяснить последние новости о состоянии любимца публики. По их информации, положение дел оценивается как тяжелое. Николаеву провели сложную операцию по коронарному шунтированию сердца, сейчас он находится в реанимации, где пытается прийти в себя.

Медицинские сотрудники делают все необходимое для стабилизации состояния Николаева. Однако пока никто не берется делать прогнозы по его выздоровлению. Напомним, композитора экстренно госпитализировали 15 сентября. Николаев жаловался на проблемы с сердцем.

К слову, ранее близкий приятель композитора журналист Отар Кушанашвили заявил, что у Николаева произошел рецидив болезни.

Источник: Telegram-канал "112" • Требует проверки

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