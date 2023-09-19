Состояние тяжелое: сердце Николаева прооперировали

За судьбой композитора наблюдает вся страна

Россияне внимательно следят за новостями о состоянии здоровья знаменитого композитора Игоря Николаева. Вести о его госпитализации прогремели как гром среди ясного неба. По имеющейся информации, ситуация очень серьезная. В прессе появились данные о том, что звезде провели сложную операцию на сердце.



Поклонники очень переживают из-за попавшего в больницу российского композитора. Игорю Николаеву уже 63 года, он давно не мальчик, и проблемы с сердцем могут привести к трагедии.



Авторам Telegram-канала "112" удалось выяснить последние новости о состоянии любимца публики. По их информации, положение дел оценивается как тяжелое. Николаеву провели сложную операцию по коронарному шунтированию сердца, сейчас он находится в реанимации, где пытается прийти в себя.



Медицинские сотрудники делают все необходимое для стабилизации состояния Николаева. Однако пока никто не берется делать прогнозы по его выздоровлению. Напомним, композитора экстренно госпитализировали 15 сентября. Николаев жаловался на проблемы с сердцем.



К слову, ранее близкий приятель композитора журналист Отар Кушанашвили заявил, что у Николаева произошел рецидив болезни.

