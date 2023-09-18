"У Игоря рецидив болезни": Кушанашвили высказался о состоянии Николаева

"У Игоря рецидив болезни": Кушанашвили высказался о состоянии Николаева
Игорь Николаев. Фото: Roman Denisov/www.globallookpress.com
И призвал поклонников молиться за здоровье кумира

В середине сентября медиа сообщили о госпитализации Игоря Николаева, у которого, предположительно, случился обширный инфаркт. Журналист Отар Кушанашвили призывает зрителей молиться за здоровье автора многочисленных хитов. Между тем певец до сих пор не выходит на связь – нет никакой информации от его супруги Ольги Проскуряковой.

Отар надеется, что в скором времени Игоря благополучно выпишут из больницы и он снова начнет творить бессмертные хиты. Хотя речь идет о человеке, который столкнулся с подлостью, подстерегавшей его за углом.

"У него рецидив болезни. А в первый раз, успокаивая своих фанатов, он говорил, что с ним все в порядке", – высказался Отар.

Напомним, в начале года Игорь уже попадал в больницу. В отделении интенсивной терапии ему сделали операцию, установив стенты. Какое-то время Проскурякова утверждала, что нет оснований для волнения, а ныне она попросту ничего не говорит.

А сегодня, 18 сентября, появилась информация, что Николаев пришел в сознание. Однако о полноценном восстановлении пока что никто говорить не берется. Медики, однако, занимаются составлением реабилитационного курса для знаменитости.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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