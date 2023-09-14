"Продать землю и выкинуть гробы": вдова о проблеме с могилой автора хита Пугачевой

"Продать землю и выкинуть гробы": вдова о проблеме с могилой автора хита Пугачевой
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пришлось обращаться к мэру Москвы

Третьим мужем актрисы Елены Борзовой был знаменитый поэт Николай Зиновьев. Он написал более двухсот песен для главных эстрадных звезд – Валерия Леонтьева, Софии Ротару, Лаймы Вайкуле, Ларисы Долиной, Александра Малинина... Но, пожалуй, самая известная его композиция – "Паромщик", музыку к которой сочинил Игорь Николаев. "Паромщик" стал 28-м синглом Аллы Пугачевой и был выпущен в 1986 году.

Пять лет назад Николая Николаевича не стало. О происходящим с его могилой на Химкинском кладбище столицы вдова рассказала "Утро.ру" на 21-м фестивале театра и кино "Амурская осень".

"Я похоронила мужа возле его папы, мамы и бабушки, – рассказала Борзова. – Просто решила, что не имею права его хоронить в другом месте, поскольку они все – Зиновьевы. Правда, когда решила ставить памятник, возникли проблемы. Мне сказали, что "женская половина", где похоронена свекровь, мне не принадлежит, что я там не ответственная за захоронение, поскольку там не мои кровные родственники. Я возмутилась, решив, что на кладбище просто хотят продать землю и выкинуть те гробы. В итоге дошла до Собянина, написав ему письмо, чтобы добиться справедливости. Мне позвонил главный из "Ритуала" по всем кладбищам Москвы и помог с разрешением на установку памятника, даже скидку сделали".  

Правда, сама Борзова знает, что, когда придет, будет похоронена не там. "Там уже полный комплект, там все – Зиновьевы, поэтому разбивать эту компанию не буду", – пояснила актриса. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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