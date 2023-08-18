Не Италия или Франция: Николаев сделал честное признание об эмиграции

Не Италия или Франция: Николаев сделал честное признание об эмиграции
Игорь Николаев. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ Globallookpress.com
Певец действительно покинул Россию

Среди российских знаменитостей немало тех, кто выбрал деньги и покинул Россию, которая дала им все. Они трусливо сбежали из родной страны в самое тяжелое время, поджав свои хвосты. Игорь Николаев долго был вместе со своей страной и со своим народом, но судя, по всему, устал. Ему был необходим какой-то отдых, и он решил покинуть Россию. 

Недавно в СМИ появились сообщения о том, что Игорь Николаев вместе с семьей находится в Европе. Сначала его заметили в Италии, потом во Франции. Поклонники отметили, что певец словно помолодел и посвежел за границей. В свежем комментарии артист ответил на слухи о своей эмиграции. 

Певец признался, что его очень расстроили сообщения о том, что он якобы навсегда уехал, ведь его отъезд был всего лишь отпуском. Николаев заявил, что он "ни в Италии, ни во Франции".

"Нас с Вероничкой уже там нет, нам пора к школе готовиться", – отметил 63-летний Николаев. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Игорь Николаев пел дифирамбы европейским городам и публиковал яркие фото из-за границы, что выглядело крайне непатриотично6 как отметили фанаты. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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