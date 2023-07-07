"Непростое время": Домогаров сделал заявление об эмиграции

"Непростое время": Домогаров сделал заявление об эмиграции
Александр Домогаров. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актер обозначил твердую позицию

После начала СВО некоторые российские звезды решили уехать в другие страны и критически высказались в адрес родины. Из-за этого артисты лишились большей части своей аудитории, заработка и фактически будущего, ведь возвращение в Россию после резких высказываний теперь выглядит туманным. 

Актер Александр Домогаров дал свежее интервью, в котором ответил на вопрос о возможности эмиграции. Актер явно дал понять свое отношение к тем, кто уехал, а также выразил свою патриотическую позицию. 

Актер признался, что не собирается уезжать из России и даже не думал об этом. Это его родина, и отнять ее у него никто не сможет. Именно в России он научился многому и завоевал своего зрителя. Лишиться этого в одночасье было бы просто глупо. 

"Сейчас непростое время для России, идет спецоперация… Но я гражданин своей страны, я люблю ее и никогда ее не покину", – призналась звезда.

Актер добавил, что нигде на земном шаре нет таких замечательных людей, как в России. Это он понял по своему опыту, так как объездил много стран. Больше всего Домогаров ценят в россиянах искренность и открытость. 

Напомним, год назад Александр Домогаров подвергся травле из-за слухов о возможной эмиграции. Якобы он уехал на Кипр и уволился из театра Моссовета. К слову, на острове у него есть своя недвижимость. Однако вскоре стало понятно, что актер не собирается никуда уезжать на пмж, а из театра он уходил просто в отпуск.

Источник: aif.ru ✓ Надежный источник
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