"Непростое время": Домогаров сделал заявление об эмиграции

Актер обозначил твердую позицию

После начала СВО некоторые российские звезды решили уехать в другие страны и критически высказались в адрес родины. Из-за этого артисты лишились большей части своей аудитории, заработка и фактически будущего, ведь возвращение в Россию после резких высказываний теперь выглядит туманным.

Актер Александр Домогаров дал свежее интервью, в котором ответил на вопрос о возможности эмиграции. Актер явно дал понять свое отношение к тем, кто уехал, а также выразил свою патриотическую позицию.

Актер признался, что не собирается уезжать из России и даже не думал об этом. Это его родина, и отнять ее у него никто не сможет. Именно в России он научился многому и завоевал своего зрителя. Лишиться этого в одночасье было бы просто глупо.

"Сейчас непростое время для России, идет спецоперация… Но я гражданин своей страны, я люблю ее и никогда ее не покину", – призналась звезда.

Актер добавил, что нигде на земном шаре нет таких замечательных людей, как в России. Это он понял по своему опыту, так как объездил много стран. Больше всего Домогаров ценят в россиянах искренность и открытость.

Напомним, год назад Александр Домогаров подвергся травле из-за слухов о возможной эмиграции. Якобы он уехал на Кипр и уволился из театра Моссовета. К слову, на острове у него есть своя недвижимость. Однако вскоре стало понятно, что актер не собирается никуда уезжать на пмж, а из театра он уходил просто в отпуск.