"Ничего не меняется": Николаев забрал семью и уехал в Европу

"Ничего не меняется": Николаев забрал семью и уехал в Европу
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Поступок певца удивил поклонников

Несмотря на славу и большое количество поклонников, по меркам шоу-бизнеса Игорь Николаев ведет довольно тихую жизнь. В отличие от некоторых звездных коллег, певец не выставляет напоказ то, что должно оставаться за кадром, и не демонстрирует фанатам каждый свой шаг. Именно поэтому многие удивились, когда он неожиданно вышел на связь из другой страны.

О своей жизни в социальных сетях исполнитель хита "Выпьем за любовь" рассказывает крайне редко. Однако на днях певец решил сделать исключение. Игорь Николаев сообщил подписчикам об отъезде из страны и признался, что находится в Италии.

"Венеция. Город, в котором застыло время и веками ничего не меняется", – поделился своими мыслями артист.

Фото: соцсети

Новость о своем отпуске певец сопроводил красочными снимками, на которых выглядит очень счастливым. На фото Игорь Николаев предстал в одиночестве, но, скорее всего, в отпуск он отправился с супругой Юлией Проскуряковой. Позже она поделилась в своем блоге кадром из итальянской кофейни, намекнув, что отдыхает вместе с мужем.

Остается только надеяться, что поездка пойдет артисту на пользу. В последнее время поклонники переживают за состояние Игоря Николаева из-за тревожных новостей о его здоровье.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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