Чудом спасли: что известно о состоянии перенесшего инфаркт Николаева

Композитор под постоянным наблюдением врачей

31 января стало известно, что российского композитора Игоря Николаева экстренно госпитализировали в кардиоцентр – музыканта доставили в отделение интенсивной терапии. Тогда же сообщалось, что у музыканта имеются проблемы с сердцем.

Позднее всплыли подробности: по некоторым данным, медики экстренно выполнили композитору коронаграфию, определив состояние сердечных артерий.

Известно, что пациенту установили стенты (дополнительную поддерживающую конструкцию из специального сплава, которая предназначена для установки в коронарную артерию при плохом просвете).

В настоящее время композитор находится под постоянным присмотром медиков. Как пишет "112", Николаев перенес уже два инфаркта за последние два года.