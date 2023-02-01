Чудом спасли: что известно о состоянии перенесшего инфаркт Николаева

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31 января стало известно, что российского композитора Игоря Николаева экстренно госпитализировали в кардиоцентр – музыканта доставили в отделение интенсивной терапии. Тогда же сообщалось, что у музыканта имеются проблемы с сердцем.
Позднее всплыли подробности: по некоторым данным, медики экстренно выполнили композитору коронаграфию, определив состояние сердечных артерий.
Известно, что пациенту установили стенты (дополнительную поддерживающую конструкцию из специального сплава, которая предназначена для установки в коронарную артерию при плохом просвете).
В настоящее время композитор находится под постоянным присмотром медиков. Как пишет "112", Николаев перенес уже два инфаркта за последние два года.
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