Загремевший в больницу Николаев пришел в сознание - СМИ

Загремевший в больницу Николаев пришел в сознание - СМИ
Игорь Николаев. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Однако говорить о восстановлении еще никто не берется

Врачи смогли стабилизировать состояние Игоря Николаева, о чем стало известно сегодня, 18 сентября. Музыкант, по некоторым данным, пришел в сознание.

Напомним, 63-летний исполнитель оказался в реанимации в сентябре этого года из-за возобновившихся проблем с сердцем – у Николаева был нарушен сердечный ритм, медики также зафиксировали следы ранее перенесенного инфаркта. В начале 2023 года Николаеву уже проводили стентирование. 

Пока что, пишет SHOT, Николаеву составляют реабилитационный план. Менеджеры параллельно занимаются отменой концертов певца – 20 и 21 числа он должен был выступить в Сочи и Краснодаре. А на более поздние даты мероприятия пока что актуальны. В сервисах уже приостановлена продажа на ближайшие выступления автора хита "Выпьем за любовь", о чем "Утро" сообщало ранее. 

Источник: SHOT ✓ Надежный источник
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