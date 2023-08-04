Обнаружили утром: раскрыты детали внезапной смерти друга Пугачевой

Автор песен российских артистов скончался в 55 лет

Валерий Разумовский знаком слушателям не только как талантливый музыкант и композитор, но и как автор многих хитов знаменитых артистов. Он сотрудничал с Николаем Басковым, Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым, Иосифом Кобзоном и другими звездами отечественной эстрады, а также написал песни к десяткам популярных фильмов и сериалов. Казалось, аранжировщик еще не раз порадует слушателей новыми работами, но на днях его жизнь внезапно оборвалась.

Накануне стало известно, что 31 июля сердце Валерия Разумовского перестало биться. Скоропостижная кончина композитора на 56 году жизни стала большой неожиданностью не только для поклонников его творчества, но и для некоторых коллег. Его друг, певец Игорь Наджиев, раскрыл детали трагедии в беседе с Пятым каналом.

По словам товарища, Валерий Разумовский умер во сне. Наджиев рассказал, что после возвращения домой вечером музыкант лег спать, а утром возлюбленная обнаружила его мертвым. Уточняется, что причиной внезапной кончины могли стать проблемы со здоровьем. Однако медики пока не подтвердили это предположение официально.

"Сейчас это все установится, когда будет вскрытие", – заверил Игорь Наджиев.

Помимо известия о смерти Валерия Разумовского, вчера страну поразила еще одна трагедия. В тот же день стало известно, что после борьбы с болезнью ушла из жизни знаменитая актриса Ирина Мирошниченко.