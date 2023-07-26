"Никогда не выброшу": Королева отказалась расставаться со свадебным платьем от Николаева

"Никогда не выброшу": Королева отказалась расставаться со свадебным платьем от Николаева
Наташа Королева. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певице дороги воспоминания о бывшем

Наташа Королева и Игорь Николаев считались одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Вместе они прожили больше десяти лет и подарили поклонникам десятки хитов. И каково же было разочарование, когда возлюбленные объявили о размолвке. Пара развелась якобы из-за измен Николаева. Хотя Королева тогда была еще в самом расцвете сил. 

В браке с Николаевым Королева не родила детей, но бывшие супруги до сих пор с теплом относятся друг к другу и поддерживают в трудных ситуациях. 

Недавно, когда Игорь Николаев попал в больницу, Наташа Королева сильно переживала за него и выражала поддержку. Многие поклонники до сих пор верят, что у пары остались чувства друг к другу, несмотря на наличие новых семей. 

После развода Наташа Королева вышла замуж за стриптизера Тарзана, а Игорь Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой. В браках у звезд родились дети. 

Недавно Наташа Королева подогрела слухи о том, что все еще испытывает любовь к бывшему. Певица призналась, что хранит свадебное платье, в котором выходила замуж за композитора. 

"Это одежда "с историей". <...> Конечно, никогда не выброшу оба свадебных платья. Или кутюрные наряды, выполненные в единственном экземпляре, это же произведения искусства", – призналась артистка. 

Также Наташа Королева хранит некоторые сценические костюмы. 

Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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