Концерты отменили: пришли плохие новости о Николаеве

Концерты отменили: пришли плохие новости о Николаеве
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Информация о состоянии артиста разнится

Выступление Игоря Николаева в Ростове-на-Дону, которое назначили на 19 сентября, решили отменить на фоне плохих новостей о здоровье знаменитости. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник, близкий к организатору концерта.

Известно, что практически все билеты на мероприятие были распроданы. Специальные сервисы уже приостановили продажу, теперь на них значится новая дата концерта – 19 февраля 2024 года. 

Фото: скрин Kassir.ru

Аналогичная ситуация произошла с его выступлениями в Сочи, Краснодаре и Волгограде. Некоторые были и вовсе отменены без указания другой даты.

Ранее источники заявили, что Игорь Николаев находится в реанимации. Врачи пытаются стабилизирвать его тяжелое состояние, подозревая, что музыкант перенес третий инфаркт. 

Однако позднее источники ТАСС заявили, что артист попал в больницу в плановом порядке, а сведения о его болезни не соответствуют действительности.

Об экстренной госпитализации Игоря Николаева стало известно днем, 15 сентября. По слухам, решается вопрос о новой операции, а пока родственников к нему не подпускают.

Источник: 161.ru

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