Игоря Николаева экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Игоря Николаева экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии
Игорь Николаев. Фото: Bulkin Sergey/www.globallookpress.com
Снова обострились проблемы с сердцем

Известного исполнителя и российского композитора Игоря Николаева госпитализировали в палату интенсивной терапии. По некоторым данным, причиной стали проблемы с сердцем.

Состояние Николаева оценивается как тяжелое. Проблемы появились еще зимой, когда Игоря госпитализировали с больницу и срочно прооперировали. Музыканту провели стентирование, после чего выписали – состояние удалось стабилизировать.

Однако вопрос о более серьезной хирургической операции еще не снят. Медики готовы принять решение об операции после тщательного обследования – об этом станет известно на днях.

Напомним, в кардиоцентр Николаева госпитализировали еще в конце января.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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