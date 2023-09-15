Игоря Николаева экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии

Снова обострились проблемы с сердцем

Известного исполнителя и российского композитора Игоря Николаева госпитализировали в палату интенсивной терапии. По некоторым данным, причиной стали проблемы с сердцем.

Состояние Николаева оценивается как тяжелое. Проблемы появились еще зимой, когда Игоря госпитализировали с больницу и срочно прооперировали. Музыканту провели стентирование, после чего выписали – состояние удалось стабилизировать.

Однако вопрос о более серьезной хирургической операции еще не снят. Медики готовы принять решение об операции после тщательного обследования – об этом станет известно на днях.

Напомним, в кардиоцентр Николаева госпитализировали еще в конце января.