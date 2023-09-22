Шуфутинский озвучил реальную причину произошедшего с Николаевым

Шуфутинский озвучил реальную причину произошедшего с Николаевым
Михаил Шуфутинский. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Певец в курсе ситуации

Неделю назад стало известно, что 63-летний певец и композитор Игорь Николаев госпитализирован в реанимацию, где ему сделали тяжелую операцию на сердце. У артиста были установлены стенты в сосудах, которые начали его беспокоить и болеть. В итоге врачи сделали ему коронарное шунтирование. 

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский в беседе с телеканалом "Звезда" раскрыл истинную причину госпитализации композитора Игоря Николаева. По словам исполнителя хита "Третье сентября" считает, что это случилось из-за отдаленных последствий перенесенного коронавируса. 

Также Шуфутинский добавил, что готов оказать любую помощь семье Игоря Николаева, но жена композитора пока не выходит с его командой на связь. Шансонье верит, что композитор справится с болезнью и сможет восстановиться. 

"Игорь – сильный человек, и мы за него, конечно, переживаем. Все, что можно, и все, что нужно, мы для него сделаем", – отметил Шуфутинский. 

Артист выразил уверенность в том, что скоро Игорь Николаев пойдет на поправку. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что объявлено о приостановке карьеры Игоря Николаева после перенесенной операции на сердце. 

Источник: Звезда ✓ Надежный источник
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