Ушла от сердцееда к женатому: о чем пыталась молчать Евгения Брик

Актриса выбрала избранника на двадцать лет старше себя

Евгения Брик ушла из жизни в прошлом году в 40-летнем возрасте. Актриса так и не успела воплотить в жизнь свои заветные планы – многие из них были связаны с дочерью Зоей, которая учится жить без мамы.

Мало кто помнит, что до брака с Валерием Тодоровским Брик пережила роман с Дмитрием Марьяновым. Ходили слухи, что красавица все никак не могла дождаться от сердцееда предложения и, махнув рукой, начала ждать более серьезного спутника.

Артистка познакомилась с Тодоровским во время кастинга на сериал Закон". Девятнадцатилетняя студентка расстроилась, услышав, что не подходит на роли из-за своего молодого возраста. А режиссер Александр Велединский, снимавший картину, сообщил, что все-таки собирается посоветоваться по поводу ее кандидатуры с коллегой Валерием Тодоровским. И последний на следующий день решил поговорить с молодой актрисой.

Мужчина смог донести мысль: пробы прошли хорошо, однако возраст – пока что серьезная помеха. И на другие проекты Валерий обязательно ее позовет.

"Осознала, какого масштаба профессионал меня успокаивал. И с первой встречи почувствовала, что это мой человек", – делилась Брик.

За плечами у Валерия к тому моменту было двадцать лет брака с Натальей Токаревой, которая родила ему двоих детей. Однако чувства давно прошли. И Тодоровский, говорили знакомые, попросту "отнял" молодую красавицу у Марьянова. Увлекла настолько, что он решил уйти из семьи.

Мать Валерия сама говорила, что редко общается с невестками. И внуков почти не видит. Первая супруга была сильной и мудрой женщиной – но не подошли характерами. А со второй даже никто не замечал разницы в двадцать лет.