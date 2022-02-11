Ушедшая из жизни в 40 лет актриса столкнулась с серьезными испытаниями

Популярная российская актриса Евгения Брик скончалась, не успев дожить и до 41. Мир внезапно лишился яркой и многогранной звезды, которая старалась отойти от киноштампов и попробовала себя в разных амплуа. Артистка заслужила признание не просто так: родившаяся в 1981 году Евгения постоянно сталкивалась с трудностями судьбы и строила карьеру, невзирая на сложности.

Евгения родилась в самой обычной семье. Отец преподавал математику, а мама все время жила с неудовлетворенными амбициями – хотела стать актрисой, но не получилось. Вероятно, все передалось девочке.

Брик начала сниматься в кино еще в начале "нулевых". Картины были не слишком популярными. Но после съемок в сериале "Каменская" она получила уже некоторую известность. Через пару лет звезда снялась в "Бухте Филиппа" с Константином Хабенским.

Смена фамилии

Мало кому известно, что Брик – сценический псевдоним, который актриса стала использовать в 2006 году. При рождении фамилия Евгении – Хиривская. А Брик – фамилия прабабушки по отцу, Софьи Брик.

Роман с Марьяновым

Молодость Евгении пришлась на популярность Дмитрия Марьянова, который на тот момент питался сердцами поклонниц отечественных сериалов. Женя стала для него лишь очередной интрижкой.

Сама Брик, кстати говоря, не слишком любила распространяться о личной жизни. Да и про молодость практически ничего не рассказывала.

Отношения с Тодоровским

Валерий сразу обратил внимание на талантливую актрису во время одного из кастингов. И отбить у Марьянова ее труда не составило. На тот момент, кстати, Тодоровский был женатым человеком. До 2006 года никто не знал, что он в отношениях с Евгенией. Та увела женатого мужчину, у которого было двое детей.

У пары в 2009 году родилась дочка Зоя. В то время они жили в Лос-Анджелесе. А до самой смерти Евгении они проживали на две страны. Зоя, кстати, практически и не бывает в РФ.

Ходили слухи, что в браке у Тодоровского были романы с другими актрисами на стороне, однако Брик относилась к ним спокойно, утверждая, что муж ее очень любит.

Болезнь

Звезда долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Однако сохраняла болезнь в тайне – не желала, чтобы кто-то распространял об этом слухи. Скончалась там же, где и жила долгое время – в Соединенных Штатах.

А после уже смерти Евгении журналистка Екатерина Гордеева подтвердила информацию, заявив, что покойная не пожелала бы обсуждения подробностей о своем страшном недуге.