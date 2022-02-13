Актриса хотела завести второго ребенка

Актриса Евгения Брик ушла из жизни 10 февраля. Последнее время родственники пытались спасти ее от онкологического заболевания – звезда проходила лечение в одной из клиник США, где жила с супругом и дочерью. Звезде российских сериалов было 40 лет.

Как давно семья артистки знала о заболевании Евгении – неизвестно. Недуг от большинства коллег и знакомых держали в секрете, рассказав о нем лишь самым близким. Однако еще в 2018 году Брик давала интервью "Телепрограмме", в котором делилась мечтами о будущем. Тогда в словах звезды не было и намека, что она знала о риске умереть молодой.

Она рассказывала, что уже 2028 году ее дочери Зое будет 19 лет. Евгения надеялась, что она даже после переходного периода останется ее лучшей подругой. Еще актриса мечтала о втором ребенке – мальчике или девочке.

"Самое главное, что я вижу всю мою семью рядом – мы энергичные, у нас много новых идей и планов, но мы всегда успеваем заботиться друг о друге", – говорила она.

Дочери Брик до сих пор не рассказали, что матери нет в живых. 12-летняя девочка – крайне ранимый и впечатлительный ребенок, поэтому родные боятся нанести ей психологическую травму.