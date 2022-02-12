Девочке решили пока не сообщать, чтобы не травмировать

Российский шоу-бизнес днем ранее потрясла новость о внезапной кончине сорокалетней Евгении Брик. Поклонники выражают соболезнования семье звезды российского кино вместе со знаменитостями. А дочка покойной артистки Зоя до сих пор находится в неведении.

10 февраля Евгения скончалась после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. У нее осталась двенадцатилетняя дочка Ева, уже успевшая сыграть в одном из детективных сериалов. А свою наследницу Евгения любила больше жизни.

Друзья семьи утверждают, что ребенок весьма раним и впечатлителен – поэтому ей пока что не стали говорить о том, что мамы уже нет в живых. Так как для девочки, скорее всего, известие станет настоящим ударом.

Как отмечает источник, окружение семьи думает в настоящий момент, стоит ли ребенку появляться на похоронах – ведь это может оказать на него сильнейшее влияние и стать моральным потрясением.

Известная актриса Мария Миронова выразила скорбь в связи с невосполнимой утратой. Артистка посвятила целый пост давней подруге, которая ушла так рано. В прошлом году, вспомнила она, Женя оставила публикацию, в которой всех призвала к спокойствию и смелости. Оказалось, что во многом та обращалась к себе – столкнулась в жизни с настоящим испытанием, однако организм, увы, не выдержал таких потрясений.

О смерти Брик 11 февраля сообщила в социальных сетях известная журналистка Катя Гордеева. Она указала, что артистка втайне боролась с онкологическим заболеванием и не распространялась о недуге. Скончалась в Соединенных Штатах, где проживала уже довольно долгое время с мужем Валерием Тодоровским и дочкой Евой.