Умерла актриса Евгения Брик

Женщине было 40 лет

Известная артистка Евгения Брик скончалась. Об этом в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.

Жене Валерия Тодоровского было 40 лет. У нее осталась дочь Зоя.

По словам Гордеевой, Брик умерла после продолжительной болезни, о которой предпочитала не распространяться.

Актриса известна зрителю по своим ролям в "Марше Турецкого 3", "Каменской", "Стилягам", "Оттепели", "Географ глобус пропил" и другим.