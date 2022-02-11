Умерла актриса Евгения Брик

Умерла актриса Евгения Брик
Евгения Брик. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женщине было 40 лет

Известная артистка Евгения Брик скончалась. Об этом в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.

Жене Валерия Тодоровского было 40 лет. У нее осталась дочь Зоя.

По словам Гордеевой, Брик умерла после продолжительной болезни, о которой предпочитала не распространяться. 

Актриса известна зрителю по своим ролям в "Марше Турецкого 3", "Каменской", "Стилягам", "Оттепели", "Географ глобус пропил" и другим.

Источник: Facebook
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость339995
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Почему многие таланты уходят молодыми? Почему так происходит? Почему бездарности и ничтожества живут дольше?
Гость340195
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как жаль такая молодая жить и жить царствия небесного
Гость339855
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печально и очень очень жаль.
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