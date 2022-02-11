Умерла актриса Евгения Брик

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Известная артистка Евгения Брик скончалась. Об этом в Facebook сообщила журналистка Катерина Гордеева.
Жене Валерия Тодоровского было 40 лет. У нее осталась дочь Зоя.
По словам Гордеевой, Брик умерла после продолжительной болезни, о которой предпочитала не распространяться.
Актриса известна зрителю по своим ролям в "Марше Турецкого 3", "Каменской", "Стилягам", "Оттепели", "Географ глобус пропил" и другим.
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