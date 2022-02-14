Церемония прощания пройдет без посторонних

Звезда российского кино Евгения Брик, на днях скончавшаяся в сорокалетнем возрасте, будет похоронена у себя на Родине, в Москве. Известно, что со знаменитостью в скором времени простятся в Лос-Анджелесе, где она жила вместе с семьей долгое время.

Согласно приведенным данным, прощание состоится в узком кругу, среди родных и близких покойной – в закрытом режиме. После церемонии проведут кремацию тела. Вдовец артистки, российский режиссер Валерий Тодоровский, пока что находится в Соединенных Штатах.

О смерти звезды стало известно всего четыре дня назад. Актриса скончалась в Лос-Анджелесе. До самого последнего момента Брик скрывала новость об онкологическом заболевании – были в курсе только родные и близкие. Евгения была в замужестве за Тодоровским, с которым познакомилась во время кастинга на одну из ролей, воспитывала любимую дочку Зою и постоянно проводила время за рубежом с дорогими людьми.

Пока что нет никакой конкретной информации по поводу похорон – неизвестно, на каком московском кладбище предадут земле тело покойной звезды. В окружении Евгении лишь заявили, что останки перевезут в Россию в скором времени после кремации.

Близкие артистки рассказали журналистам, что причиной смерти стала вовсе не коронавирусная инфекция. Также остается неизвестным, когда медики поставили знаменитости диагноз – Брик не коротала дни в постели, а постоянно работала и проводила время вместе с семьей. Однако актриса параллельно лечилась в одной из клиник в Соединенных Штатах.

Ранее мы рассказывали о несбывшейся мечте Евгении – она мечтала о втором ребенке.