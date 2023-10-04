Уехали из России: Кудрявцева сделала заявление о новом месте жительства

Телеведущая призналась, что мать и сестра уже некоторое время находятся в Болгарии

Лера Кудрявцева решила сделать заявление о новом месте жительства родных. Секрет близких звезда раскрыла, делясь впечатлениями от отпуска. Впервые за десять лет она полноценно отдохнула: целый месяц Лера и ее дочка пробыли в Болгарии, где уже довольно долго проживают Александра Ивановна и Оксана.

"Целый месяц там провели! А потом уже одна я на недельку летала к подружке в Сен-Тропе. Вот такой получился долгий отдых", – поделилась знаменитость.

О своей трепетной и сильной любви к близким Лера Кудрявцева рассказывала неоднократно. Оксане, сестре знаменитой блондинки-телеведущей, почти 60, она занимается бизнесом.

Сестры близки с самого детства, причем Лера искренне называет старшую своим ангелом-хранителем и честно признается, что Оксана с малых лет была умнее, мудрее, красивее и лучше, чем она сама. Но никакой вражды между девушками никогда не было. Сестринская любовь оказалась сильнее зависти.

Мать Леры Кудрявцевой, Александра Ивановна, третий год восстанавливает свое здоровье после внезапного инсульта, который разбил ее в период крымского отдыха. Вместо похода на концерт к любимому исполнителю Сергею Лазареву женщина оказалась в больнице.

Резкое повышение давления заставило ее плохо себя почувствовать, и пришлось вызвать "Скорую помощь", так что вместо концертного зала Александра Ивановна оказалась в больничной палате.

Позже Лера Кудрявцева рассказывала, что мать парализовало на всю левую сторону и ей пришлось заново учиться ходить. Теперь же в мягком и теплом болгарском климате женщина приходит в себя и восстанавливается.

Недавно Лера Кудрявцева рассказала о приключениях украинок в Европе.

