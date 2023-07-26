С деньгами и здоровьем: несколько знаков зодиака столкнутся с проблемами в конце июля

Астролог предупреждает об опасности

Проблемы в любых сферах жизни, как правило, наваливаются неожиданно. Но некоторым знакам зодиака, возможно, удастся их избежать. Как говорится, предупрежден – вооружен. Астролог Анна Савельева назвала три знака, которых в конце июля ждут сложности с деньгами, здоровьем и исполнением желаний.

Начеку стоит быть Скорпионам, Водолеям и Девам. Первые к концу месяца начнут ощущать напряженность в финансовом плане. Может получиться так, что им будет не хватать денег. Однако, говорит астролог, лучше отказаться от идеи пойти в банк за кредитом или к друзьям за займом, ведь возвращать эти средства будет очень тяжело.

Водолеям в конце июля стоит позаботиться о своем здоровье. При наличии каких-либо хронических заболеваний, необходимо пройти обследование. Вообще, по совету астролога, лучше обратиться к медикам, даже если ничего не болит. Если представители этого знака запустят себя, то в будущем их ждут серьезные проблемы.

Девам рекомендуется быть аккуратными со своими желаниями. В конце июля они могут начать сбываться, так что, очень важно правильно их загадывать. Формировать свои мысли нужно точно, а также думать о том, к каким последствиям они могут привести.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, каким знакам зодиака везет по жизни. Одним это удается за счет трудолюбия, а другим – амбиций и эрудиции.